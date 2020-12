A festa dos jogadores do Monchengladbach com empate do Shakhtar

JN Ontem às 23:49 Facebook

Uma das imagens que ficará para a história desta noite europeia será a da festa dos jogadores do Borussia Monchengladbach pela qualificação para os oitavos de final da Liga dos Campeões.

A equipa tinha acabado de perder (2-0) com o Real Madrid, na partida disputada no Santiago Bernabéu, e estava pendente do desfecho do encontro de Milão entre o Inter e o Shakhtar Donetsk, orientada por Luís Castro, que ainda não tinha terminado.

Numa foto partilhada pelo emblema germânico nas redes sociais, pode ver-se os jogadores do Monchengladbach reunidos à volta de um elemento do staff que tinha um computador portátil no qual estava a ser transmitida a partida de San Siro.

E quando se deu o apito final em Itália, foi a loucura em Espanha. Os ucranianos tinham empatado e os germânicos garantiam assim a vaga nos oitavos de final.

A festa continuou depois no balneário.