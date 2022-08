A forma peculiar de Jardel, do Feirense, marcar grandes penalidades

JN Hoje às 17:15 Facebook

O Feirense empatou (1-1), este domingo, com o Leixões em jogo da terceira jornada da Liga 2. Mais do que o resultado, foi a forma de Jardel a marcar grandes penalidades que deu que falar.

Num jogo emotivo, o Leixões adiantou-se no marcador, aos 20 minutos, com um golo de João Oliveira, que seria expulso aos 55, com Jardel a restabelecer a igualdade com a marcação de uma grande penalidade de forma peculiar. O jogador tentou repetir a fórmula já nos descontos mas acabou por falhar o alvo.

Veja os lances: