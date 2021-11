A futura médica que tem na mousse um amuleto

Guilherme Soares Hoje às 19:36 Facebook

Mariana Machado é a joia do Braga, onde gostaria de ficar para sempre. Sonha ser olímpica em Paris 2024

À introdução do JN sobre Mariana Machado ser uma das melhores atletas portuguesas do seu escalão, Emanuel Brandão, coordenador da secção de atletismo do Braga, foi rápido a atalhar: "Não é das melhores, é a melhor atleta portuguesa no escalão dela".

Mariana Machado, 21 anos cumpridos ontem, batizada pela comitiva portuguesa num Mundial de juniores como "queniana branca", conta que a influência da mãe, a antiga atleta olímpica e do Braga Albertina Machado, esteve sempre presente, mas que começou no atletismo "um pouco mais tarde que o normal, pelos 14/15 anos", depois de ter experimentado a natação e até o mundo da moda.