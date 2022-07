A geração de ouro do Colégio dos Carvalhos

João Filipe Brandão Hoje às 13:12 Facebook

Conquista do campeonato nacional sub-16 é o reflexo do trabalho que tem vindo a ser efetuado na formação.

O Grupo Desportivo do Colégio Internato dos Carvalhos (GDCIC) tem vindo a evoluir no panorama nacional da modalidade, ao ponto de recentemente ter alcançado um inédito título. Os sub-16 conseguiram sagrar-se campeões nacionais num contexto de "perfeita simbiose entre o Colégio Internato dos Carvalhos e o Colégio Claret, que colocaram de lado qualquer animosidade para o bem comum do desporto", explicou, ao JN, Sandro Ribeiro, coordenador da seção de andebol do GDCIC.

Logo no início da temporada, o objetivo ficou definido e apontava para atingir a fase final. A partir daí, acrescentou o dirigente, "a mentalidade era dar o melhor jogo a jogo e ver onde é que o trabalho árduo desta geração a levava".