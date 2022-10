A "grande vitória" de Tomás Matos numa bela história de superação

Rui Almeida Santos Hoje às 15:01 Facebook

Tomás Matos sofre de paralisia cerebral e estreou-se, no sábado, em jogos oficiais de futebol. João Ricardo, treinador dos juniores do Santa Marta de Penaguião, elogia a dedicação do jovem e fala numa decisão natural, que visou premiar o seu empenho em cada treino. O pai de Tomás, Nuno Matos, define o momento como uma "grande vitória" do filho.

Tomás Matos, jovem de 15 anos que sofre de paralisia cerebral com um grau de incapacidade de 75%, cumpriu um sonho, no último sábado, ao estrear-se pela equipa de juniores do Santa Marta de Penaguião em jogos oficiais.

O momento deixou Tomás "supereufórico", conta o pai, Nuno Matos, "orgulhoso" por mais uma "grande vitória" do filho. "Ainda ontem estava maravilhado, dizia que não conseguia dormir. Está radiante, anda todo feliz", acrescenta o progenitor, enquanto recorda o sorriso que o filho levava na cara quando foi chamado para o aquecimento. "Isso enche-me de orgulho", confessa.