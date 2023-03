A história do árbitro da A. F. Porto que merecia um cartão branco

António M. Soares Ontem às 23:00 Facebook

No jogo Aldeia Nova-Sp. Cruz, um jogador da equipa da casa torceu o pescoço e perdeu os sentidos. O árbitro acalmou o irmão no relvado e o pai das duas crianças não tem dúvidas: "Nunca mais insulto um árbitro, nem que o Benfica perca contra o F. C. Porto"

Uma queda de cabeça de Gonçalo Lima, jogador do Aldeia Nova, provocou uma grande aflição no jogo com o Sp. Cruz, da Série 3 da 2.ª Divisão de Juniores B da Associação de Futebol do Porto. O futebolista torceu o pescoço e chegou a perder os sentidos, obrigando uma equipa do INEM a intervir para mobilizá-lo e conduzi-lo, depois, até uma unidade hospitalar.

"Estava com tantas dores que acabou por desmaiar e só tenho de agradecer ao Yuri, guarda-redes do Sp. Cruz, que será, certamente, um grande ser humano no futuro, porque foi o primeiro a assisti-lo e esteve sempre ao lado do meu filho, até no balneário", contou, ao JN, Feliciano Lima, pai de Gonçalo e delegado ao jogo do Aldeia Nova.