A história do piloto português que brilha no Brasil

Em Portugal, Paulo Alberto quase passa despercebido. No Brasil dificilmente passar sem ser interpelado para um autógrafo ou uma fotografia. Em dia de prova, a fila junto ao camião da equipa em busca de um momento com o novo campeão de motocrosse do Brasil atinge centenas de metros. Paulo Alberto responde sempre positivamente e com um sorriso.

"A aposta que o Brasil faz no motocrosse é bem diferente da que se faz em Portugal. As marcas apostam muito mais, há mais retorno e muitos adeptos são fanáticos", diz o piloto de 30 anos, natural de Leiria, acreditando que feitos como o dele ou os de Miguel Oliveira, no Moto GP, ajudam a uma maior divulgação das modalidades.

Num ano em que a competição desportiva mundial sofreu inúmeros percalços, para Paulo Alberto a época não podia ser melhor. Venceu as três principais provas profissionais de motocrosse no Brasil: MX1 e Elite, pela primeira vez, e o troféu Arena Cross, pela quinta vez. Os nove títulos que ganhou desde 2013 fazem dele o piloto mais galardoado do Brasil. É também o único português no top-10.

Habituado a saltar de pista em pista, ao longo da época, entre o Brasil, Portugal e Espanha, em abril passado, já com a pandemia a atingir níveis elevados de contágio, e com muitas provas canceladas, acabou por se dedicar em exclusivo ao campeonato brasileiro. Valeu a pena.