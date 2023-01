A impaciência do Tottenham por Porro e o Braga investe na Suécia

O Tottenham não estará a gostar das exigências do Sporting para comprar Pedro Porro, com a continuidade das negociações a impacientar os dirigentes dos "Spurs". Já o Sporting de Braga garantiu a contratação do lateral sueco Joe Mendes, que vai assinar por cinco épocas pelos minhotos.

Sporting: O aparente impasse na contratação de Pedro Porro está a deixar impaciente o Tottenham, que tem manifestado forte interessado em adquirir o lateral direito. Os leões pedem 45 milhões de euros pela transferência - valor da cláusula de rescisão do defesa espanhol - e o negócio poderá avançar, mas provavelmente só após a final de sábado em Leiria com o F.C. Porto, em que estará em discussão o troféu relativo à Taça da Liga. O portal inglês "Football London", relatou, nesta quinta-feira, o sentimento de "frustração" que tomou conta dos "Spurs", precisamente pelo não avançar das negociações com o Sporting.

Sporting de Braga: O defesa direito sueco Joe Mendes está muito perto de se tornar reforço do Sporting de Braga. Segundo apurou o JN, o lateral, que tem uma internacionalização pela seleção daquele país nórdico, deverá assinar pelos minhotos um contrato de longa duração, válido por cinco épocas, num negócio que rondará os dois milhões de euros. O clube arsenalista bateu a concorrência de vários clubes italianos, franceses, neerlandeses e alemães, e vai assegurar a contratação do defesa de 20 anos, que joga no AIK.

Benfica: Gil Dias. Jogador que tem sido pouco utilizado pelo Roger Schmidt, poderá prosseguir a carreira nos turcos do Basaksehir. A informação foi adiantada pelo jornal 'milliyet'. Nesta temporada, o futebolista português, de 26 anos, soma dois encontros oficiais, frente a Varzim (Taça de Portugal) e Estrela da Amadora (Taça da Liga), contabilizando apenas 13 minutos de utilização.

Marítimo: O defesa Leo Andrade assinou contrato com o Khimki, da Liga russa, após rescindir o vínculo contratual que o ligava ao Marítimo até 2025. O defesa central chegou a prolongar o contrato com o Marítimo em agosto de 2021, mas acabou afastado do plantel principal em dezembro último, integrando uma lista de oito jogadores dispensados. Leo Andrade resolveu a situação com o emblema que ocupa a penúltima posição na Liga portuguesa e assinou pelo Khimki, que ocupa a mesma posição no patamar mais alto do futebol russo, num contrato válido por duas temporadas e meia. O jogador brasileiro chegou ao Marítimo na temporada 2019/20 para integrar a equipa B insular.

Mancester City: O jogador português João Cancelo estará nos planos do Milan para a próxima época. Após a imprensa espanhola ter revelado que o defesa estaria descontente com o técnico Pepe Guardiola dado que ultimamente tem jogado pouco, foi entretanto associado ao clube transalpino. Segundo o jornal 'The Sun', os rossoneri estão a acompanhar com atenção a situação do lateral internacional português, de 28 anos e podem em breve avançar para uma abordagem mais concreta, tendente a assegurar a contratação.

Lyon: O internacional camaronês Karl Toko-Ekambi vai jogar até final da temporada no Rennes, por empréstimo do Lyon, num negócio que não inclui qualquer opção de compra, anunciaram, nesta quinta-feira, os dois clubes da Liga francesa. O Lyon revelou que o Rennes, no qual alinha o médio português Xeka, vai pagar 1,5 milhões de euros pela cedência do avançado, de 30 anos, havendo ainda a possibilidade de lhes acrescer um milhão de euros mediante algumas variáveis relacionadas com o desempenho da equipa e do jogador.