A lenda de Pepe entra na loucura dos 40

Capitão do F. C. Porto faz 40 anos este domingo e tem razões para festejar uma carreira cheia, que ninguém sabe quando vai chegar ao fim.

O F. C. Porto entra em ação hoje à noite, em casa, contra o Gil Vicente, ou seja, é quase certo que Pepe só festejará a sério o 40.º aniversário quando o jogo terminar. E se os dragões vencerem, claro. Para um verdadeiro "animal competitivo", como já lhe chamou várias vezes Sérgio Conceição, só isso fará sentido. Seja como for, o capitão portista podia até não ganhar mais jogo nenhum que a carreira iniciada há mais de 20 anos nunca deixaria de ser brilhante.

Do menino de Maceió que chegou a Lisboa com cinco euros no bolso, já quase tudo foi contado. A passagem sem sucesso pela formação do Sporting é conhecida, tal como a ida para o Marítimo, a explosão no F. C. Porto, a transferência milionária para o Real Madrid, os 10 anos ao serviço do clube merengue, a passagem pelo Besiktas e o regresso ao Dragão para mais de uma mão cheia de troféus. Pelo meio, a naturalização e a disponibilidade para jogar por Portugal, que o transformaram num dos melhores jogadores da história da seleção lusa. Tudo condimentado com a conquista de 29 títulos, incluindo três Ligas dos Campeões em Madrid e um Campeonato da Europa de quinas ao peito.