A lesão arrepiante de Francisco Ramos: "fratura em ambas as canelas"

Francisco Ramos lesionou-se ao serviço do Radomiak Radom, em jogo da 28.ª jornada do campeonato polaco.

O jogo Cracóvia Krákow-Radomiak Radom ficou marcado pelo lance arrepiante que provocou uma lesão grave ao médio português.

O jogador, de 28 anos, que foi formado no F. C. Porto e já representou V. Guimarães, Santa Clara e Nacional, já foi operado a "uma fratura multifragmentária em ambas as canelas".

O lance ocorreu no domingo e levou Raphael Guzzo, jogador do Vizela, a partilhar uma mensagem de apoio ao amigo.