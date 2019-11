A lista de vencedores dos Dragões de Ouro

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 00:09 Facebook

Esta quinta-feira, o Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota vestiu-se de azul e branco para receber a 32.ª edição da gala "Dragões de Ouro". A cerimónia consagrou os melhores atletas do ano e distinguiu personalidades da família azul e branca.

Conheça a lista de vencedores:

Casa do F. C. Porto Nacional: Casa do F. C. Porto de Esposende

Atleta amador do ano: Dick Jaspers (bilhar)

Carreira: Nélson Puga

Atleta do ano: João Rodrigues (ciclismo)

Dedicação: Joana Teixeira

Parceiro do ano: W52-F. C. Porto

Atleta Revelvação: Fábio Silva

Atleta Jovem do ano: Romário Baró

Atleta da alta competição: Daymaro Salina

Projeto do ano: F. C. PortoTV

Treinador do ano: Magnus Andersson

Funcionário do ano: Ana Lima

Futebolista do ano: Marega

Dirigente do ano: António Borges

Sócio do Ano: Bispo D. Américo Aguiar

Dragão de Honra: Paulo Nunes de Almeida