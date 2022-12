A mensagem de Cristiano Ronaldo antes do jogo com a Coreia do Sul

Na antecâmara do duelo com a Coreia do Sul, referente à terceira jornada da fase de grupos do Mundial 2022, Cristiano Ronaldo salientou a ambição de Portugal em vencer.

"O apuramento está garantido mas queremos também o 1.º lugar. Não há limites para esta equipa nem para os nossos objectivos. Vamos por mais! Força Portugal!", escreveu o capitão no Instagram.

A seleção nacional joga contra a Coreia do Sul às 15 horas, e Portugal, já apurado, vai tentar garantir a passagem no primeiro lugar do Grupo H.