A mensagem de Pinto da Costa depois de ser declarado o estado de emergência

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 22:06 Facebook

Twitter

Partilhar

Depois ter sido declarado o estado de emergência no nosso país devido ao coronavírus, o presidente do F. C. Porto fez questão de deixar uma mensagem aos adeptos.

Numa mensagem publicada no site oficial do clube azul e branco, o líder dos dragões destacou que a medida tomada será "uma ajuda" para travar a pandemia do covid-19 e deixou um apelo para que todos cumpram as medidas de prevenção aconselhadas pela Direção Geral de Saúde.

"O estado de emergência nacional que acaba de ser decidido nos termos da Constituição da República Portuguesa vai ajudar-nos, a todos, a melhor combater e travar a pandemia em curso da Covid-19. Apesar de termos tomado todas a medidas de prevenção aconselhadas pela Direção Geral de Saúde, designadamente confinando a generalidade dos nossos funcionários ao trabalho em casa, sabemos que neste momento é preciso que cada Dragão faça o indispensável ficando MESMO EM CASA. Por fim, como é da nossa alma solidária, o F. C. Porto vai disponibilizar espaço e refeições aos profissionais de saúde do Hospital de São João. A estes heróis e aos seus pacientes vamos colocar à disposição o nosso Dragão Arena", pode ler-se.

O F. C. Porto juntou-se à batalha contra o coronavírus e disponibilizou o Dragão Arena para hospital de campanha. O pavilhão dos azuis e brancos servirá ainda de descanso para pessoal hospitalar, a quem vai oferecer refeições já a partir de segunda-feira.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, infetou mais de 200 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 8.200 morreram.

Em Portugal, há 642 casos confirmados e duas vítimas mortais.