A MLS já não é uma reforma dourada para os craques

Campeonato americano atrai jogadores europeus cada vez mais jovens. Bale, Bernardeschi e Insigne entre os exemplos

Ao longo das quase três décadas de existência, a Major League Soccer foi de extremos. Primeiro, convenceu-se de que atrair craques mundiais em final de carreira seria o ideal, principalmente para ganhar protagonismo no panorama internacional; mais tarde, chegou à conclusão de que contratar Beckham, Thierry Henry, Gerrard, Lampard, Drogba, Ibrahimovic, David Villa, entre outros, afinal, podia não ser tão vantajoso assim, começando a apostar na formação de jogadores locais e na contratação de jovens promissores, com margem de progressão suficiente para renderem milhões em transferências. Atualmente, no maior campeonato de futebol dos Estados Unidos, acredita-se que é no meio que está a virtude.

Lorenzo Insigne, Bernardeschi, Douglas Costa, Héctor Herrera e Riqui Puig têm muito em comum. Todos representavam grandes clubes europeus, todos estão longe do final da carreira, todos estavam ao mais alto nível no futebol europeu. Agora, todos jogam na MLS, depois de terem recusado propostas para prosseguirem a carreira na Europa.