"A nossa amizade é o segredo para atingir o sucesso"

Nuno Borges e Francisco Cabral alcançaram juntos o top-100 do ranking mundial de pares. Dupla vencedora do Estoril Open falou, ao JN, sobre os segredos da caminhada histórica.

Nuno Borges cresceu na Maia. Francisco Cabral no Porto. Longe vão os tempos em que os courts nortenhos eram a segunda casa destes dois tenistas e mal eles imaginavam, na inocência dos seus 10 anos, que aquela amizade que estava a começar iria trazer tantos dias de glória. Ontem, um dia depois do triunfo histórico no Estoril Open, a dupla teve mais um motivo para festejar: a estreia no top 100 do ranking ATP em pares.



"Vencemos o nosso primeiro torneio ATP logo na estreia, a jogar em casa, e isso resultou na subida até ao top 100 do ranking. Parece que as estrelas se alinharam. Conheço o Francisco desde a infância e é um sentimento incrível poder partilhar todas as conquistas com ele. Sem dúvida que a nossa amizade é um dos motivos para o sucesso que temos alcançado", começou por dizer, ao JN, Nuno Borges, que subiu a 99.º do ranking em pares. "O Francisco falou com o João Sousa para pedir algumas dicas dos adversários da final. Ele é um jogador com muitos anos de experiência e é sempre uma boa enciclopédia ao nosso dispor", referiu entre risos.