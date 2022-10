A pior zona vermelha das principais ligas europeias

André Bucho Hoje às 09:47 Facebook

O Marítimo e o Paços de Ferreira ainda não venceram ao cabo de nove jornadas e ocupam as últimas posições com menos pontos no top 10 europeu.

Ao cabo de nove jornadas, há duas equipas em Portugal que ainda não conseguiram vencer: o Paços de Ferreira e o Marítimo, penúltimo e último, respetivamente. Os pacenses conseguiram dois empates, enquanto os insulares somaram o primeiro ponto neste fim de semana, com uma igualdade a uma bola no terreno do Boavista.

Olhando para o fundo da tabela das dez principais ligas europeias, o campeonato português apresenta a pior parelha do fundo da tabela. Ao JN, o treinador Manuel Machado, ainda assim, não liga as sirenes quando questionado se a competitividade entre as equipas da parte inferior da tabela em Portugal diminuiu.