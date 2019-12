Sofia Esteves Teixeira Hoje às 18:13 Facebook

Durante o encontro frente ao Portimonense, Bolasie viu o segundo cartão amarelo após um lance com Willyan. O árbitro considerou que o jogador dos leões atingiu o adversário na cara e expulsou-o. A decisão levou a uma grande contestação do Sporting e tira o congolês do clássico com o F. C. Porto para Liga, em Alvalade.

Veja a expulsão: