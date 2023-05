À porta da Premier League com os trocos dos adeptos

Luton Town foi salvo pela comunidade local e hoje pode chegar à elite. Há menos de 10 anos estava na quinta divisão.

Para aceder ao Kenilworth Road, o estádio do Luton Town desde 1905, os adeptos visitantes têm que entrar num bar, atravessá-lo até uma porta dos fundos, passar ao lado de jardins e à porta de várias casas da vizinhança e subir umas escadas modestas até, por fim, chegarem à bancada que lhes é destinada. E na próxima época, é bem possível que este trajeto seja percorrido pelos adeptos de Liverpool, Manchester City, Manchester United, Chelsea e de todos os outros clubes da cheirosa e bem penteada aristocracia da Premier League, assim o Luton Town derrote o Coventry, na final do playoff do Championship (hoje, às 16.45 h) e culmine um ressurgimento que se fez com sangue, suor, lágrimas e trocos dos adeptos e da comunidade local.

Em 2009, o Luton estava esfarrapado e cadavérico. Perdeu pontos na secretaria, desceu de divisão em anos consecutivos e financeiramente era um buraco. Fechar portas foi uma possibilidade fortíssima. "Este clube devia ter desaparecido", disse Gary Sweet, CEO, recentemente à "BBC". Quem o salvou foram os adeptos, concretamente um consórcio criado de propósito para, acima de tudo, não deixar morrer o futebol na localidade. Depois logo se via. Desde aí, são os adeptos que controlam o Luton Town, que tomam as decisões mais importantes e é um grupo mais pequeno, escolhido por eles, a gerir o clube. A operação de resgate foi tão simbólica e significativa que a queda, pela primeira vez na história, nos escalões não-profissionais nessa mesma altura quase foi esquecida.