A primeira de Vasco Seabra na última ronda da época

Treinador estreou-se a ganhar em Moreira de Cónegos. Pires, em noite endiabrada, embalou os da casa.

O Moreirense terminou o campeonato com uma vitória caseira, a primeira desde que Vasco Seabra assumiu o comando técnico, derrotando o Famalicão, por 3-0, no encerramento da temporada. Num dérbi dinâmico e emotivo, os números finais são exagerados.

O Famalicão entrou em campo com uma ténue esperança de alcançar a última vaga europeia e, desde cedo, tentou chegar ao golo da vantagem. Contudo, duas recuperações de bola permitiram ao Moreirense, por intermédio de Pires, chegar a uma vantagem confortável no marcador. O brasileiro, em três duelos com o guarda-redes famalicense, levou a melhor em dois.

Ivo Vieira respondeu com uma tripla alteração para o reatamento do jogo. O coletivo bateu-se bem e nunca desistiu de procurar o golo que permitisse reentrar na discussão do resultado, mas não teve a inspiração necessária para justificar o merecido golo. Consistentes, os cónegos foram tapando os caminhos da baliza e revelaram perigo nas ações defensivas. Sem nunca descurar o ataque, Walterson fechou as contas.