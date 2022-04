A primeira "final" pelo título no Minho

F. C. Porto tem exame difícil frente ao V. Guimarães. Jogo pode ditar um novo recorde de invencibilidade na Liga se portistas não perderem.

V. Guimarães - F. C. Porto

10/04 - 18.00 HORAS - SPORT TV1

Faltam seis finais ao F. C. Porto na luta pela recuperação do título de campeão. Duas das mais importantes são fora e têm como palco terras minhotas: Guimarães e Braga. A primeira é na Cidade Berço, depois de amanhã, com o Vitória, num ambiente tradicionalmente adverso, ainda que neste milénio os portistas registem uma enorme superioridade, com 13 vitórias, 5 empates e apenas duas derrotas nas 20 visitas ao D. Afonso Henriques. No mais recente desaire dos portistas, na temporada de 2015/16, os vitorianos eram treinados por... Sérgio Conceição!

Invictos no campeonato, os dragões sabem quão importante é conquistar os três pontos na casa dos vimaranenses na corrida ao título, sobretudo porque quando entrarem no relvado nesta 29.ª jornada já terão conhecimento do resultado do Sporting, que joga na véspera em Tondela.