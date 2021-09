A prova dos nove em como é difícil marcar nos clássicos

Miguel Pataco Hoje às 14:21 Facebook

Cinco jogadores do Sporting já festejaram frente ao F. C. Porto, que tem quatro atletas com pé quente ante o rival. Dragões são mais experientes.

Os grandes artistas gostam dos grandes palcos, mas também não é novidade nenhuma que o nível de dificuldade aumenta e isso fica bem demonstrado no histórico dos embates entre Sporting e F. C. Porto que tem, amanhã (20.30 horas, SporTV), mais um capítulo, o primeiro de 2021/22.

Analisando o plantel das duas equipas em todas as competições, apenas nove jogadores (num total de 43, não contando com os guarda-redes) conseguiram marcar ao rival, com vantagem verde e branca. Os leões têm cinco jogadores que já marcaram aos dragões, destacando-se os três golos de Nuno Santos (dois ao serviço do Rio Ave e um no Sporting). Jovane Cabral, que bisou na meia-final da Taça da Liga da época passada, e Paulinho, que celebrou duas vezes ainda com a camisola do Braga, completam o pódio leonino. Coates e Pedro Gonçaves, este quando ainda estava ao serviço do Famalicão, são os outros sportinguistas que já levantaram os braços frente ao adversário deste fim de semana.