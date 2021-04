A reabertura de ginásios e academias com ansiedade à mistura

Cláudia Oliveira Hoje às 20:33 Facebook

Os ginásios e academias reabriram, esta segunda-feira, sem a modalidade das aulas de grupo, com regras apertadas ao nível do protocolo de higiene e saúde, e com muita vontade de voltar ao fulgor do início de 2020, antes da pandemia. No Holmes Place, em Gaia, o primeiro dia correspondeu às expectativas, com os utilizadores a regressar, recorrendo à marcação dos horários, disponíveis na aplicação disponibilizada pelo ginásio. Havia ansiedade pelo regresso e os clientes garantem que a possibilidade de frequentar os ginásios é um garante da saúde física e mental.