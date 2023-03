A reação de Miguel Oliveira ao acidente de Pol Espargaró

O espanhol Pol Espargaró sofreu, esta sexta-feira, um aparatoso acidente durante a segunda sessão de treinos livres para o Grande Prémio de Portugal, prova que marca o arranque do campeonato do Mundo de MotoGP 2023. O piloto da GasGas teve de ser transportado de helicóptero para o Hospital de Faro, devido a um politraumatismo no peito e nas costas, mas não sofreu problemas neurológicos ou cervicais graves.

O despiste de Pol Espargaró aconteceu poucos minutos depois de também Miguel Oliveira ter sofrido uma queda, com o português da RNF a seguir, de imediato para as boxes, onde não escondeu a preocupação com o estado de saúde do companheiro de profissão.

A RNF Aprilia, nova equipa do piloto da Charneca de Caparica, publicou, esta noite, um vídeo, onde mostra alguns dos momentos de maior tensão que se viveram no padock nos instantes seguintes ao acidente.

A segunda sessão de treinos livres chegou a estar interrompida e, no final da mesma, Miguel Oliveira não foi além do 19.º melhor tempo, enquanto Jack Miller estabeleceu um novo recorde absoluto no Autódromo Internacional do Algarve.

Na manhã deste sábado realizam-se as duas sessões de qualificação e, à tarde (15 horas), terá lugar a primeira "sprint race" da história do MotoGP, enquanto o Grande Prémio de Portugal terá lugar no domingo, a partir das 14 horas.