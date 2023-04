A reação do Pedras Rubras aos "graves incidentes" no jogo com o Salgueiros em sub-19

JN Hoje às 14:04 Facebook

Clube maiato acusa o Salgueiros de "não preparar convenientemente" a organização do encontro nem "acautelar as questões de segurança e comportamentos dos diversos agentes desportivos".

Através de um comunicado, emitido esta terça-feira, o Pedras Rubras reagiu aos "graves incidentes" que mancharam o jogo com o Salgueiros, no passado domingo, a contar para a primeira divisão de juniores da AF Porto e que levou dois jogadores ao hospital.

Na nota, o clube maiato critica o adversário por "não fazer a separação de adeptos, num jogo potencialmente de alto risco de segurança, devido às classificações", referindo que "elementos não identificados na zona técnica vieram a ter participação ativa nos acontecimentos".

O Pedras Rubras reitera a existência de agressões aos jogadores do clube, nomeadamente "uma estalada na face" e "um pontapé muito violento" ao número 7 Hélder Moreira, que "ainda hoje se encontra com algumas dificuldades respiratórias", denunciando ainda um ataque de "três elementos do Salgueiros" ao jogador em questão quando este já se encontrava no balneário".

O Pedras Rubras diz ainda que o pai de Hélder Moreira, "que se encontrava na bancada, temendo pela vida do filho, saltou a vedação e entrou no recinto desportivo em auxílio do seu filho", tendo sido perseguido pelo guarda-redes do Salgueiros.

"Por todo o exposto e ao contrário da ideia que tentam passar, a forte animosidade foi criada pelo ambiente gerado em geral pelo SC Salgueiros que não soube acautelar desde início as questões de segurança e comportamentos dos diversos agentes desportivos. Por isto, pretende-se repor a verdade e que a reflexão sobre o exposto permita dias mais felizes com jovens a jogar futebol", concluiu o comunicado.