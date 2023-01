A reação do treinador do Chelsea à expulsão de João Félix

Graham Potter, treinador do Chelsea, ficou desapontado com a expulsão de João Félix, naquele que foi o jogo de estreia pelos "blues", mas ficou contente com o que o avançado português fez em campo até esse momento. Chelsea acabou por perder com o Fulham (2-1).

"Foi um desarme para frente, não teve maldade, mas entendo porque foi vermelho. É mais um golpe que sofremos neste momento. Ele esteve muito bem, deu para ver a qualidade dele no jogo e por isso é duplamente dececionante para nós", disse Potter.

Félix, que jogou com o número, 11, até estava a ser dos melhores da equipa até à expulsão, em mais uma derrota dececionante que deixa a equipa londrina em pior situação na tabela.

PUB

O avançado jogou durante 58 minutos e realizou quatro remates enquadrados, acertou 73% dos passes e teve dois dribles bem sucedidos.

O Chelsea está no décimo lugar, com 25 pontos, enquanto o Fulham, de Marco Silva, segue na sexta posição, com 31.