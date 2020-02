A reinvenção de Renato Sanches no Lille

Hoje às 21:58 Facebook

Renato Sanches tem subido de rendimento no Lille desde que trocou de posição e já venceu dois prémios no clube.

A carreira de Renato Sanches tem sido uma autêntica montanha russa desde que saiu do Benfica. Nunca se conseguiu afirmar verdadeiramente no Bayern de Munique e o empréstimo ao Swansea foi tudo menos positivo.

Apesar de ter exibições inconstantes, o Lille viu o valor do jogador e contratou-o a troco de 20 milhões de euros. Depois de alguns altos e baixos, o treinador Christophe Galtier parece ter encontrado uma fórmula para retirar de Renato todas as suas qualidades. O português passou a jogar como médio direito, ao invés de médio centro, como fez em grande parte da carreira.

Esta mudança foi vantajosa para Sanches, que começou a ter exibições de maior qualidade, como já não se via há algum tempo. Tais prestações valeram-lhe o prémio de melhor jogador do Lille nos meses de dezembro e janeiro.

Desde a troca posicional, Renato ajudou a equipa a conseguir bons resultados: em 14 jogos o Lille venceu oito e encontra-se no quarto lugar da Liga francesa, a apenas seis pontos de alcançar o lugar de qualificação para a pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

Estatísticas e alteração tática

Renato sempre foi um médio centro, tanto no Benfica como no Bayern Munique. Destacava-se pela velocidade, qualidade de passe e remate de fora de área. Mas com a mudança de posição, parece ter encontrado o lugar ideal na equipa.

Na lateral direita, Renato teve de adaptar o estilo de jogo. Tem menos espaço para jogar, tem que saber explorar o espaço junto à linha e acompanhar as subidas dos extremos. Mas as suas características favorecem esta troca posicional.

Utiliza a velocidade e força de corpo para progredir com bola e a qualidade de passe permite-lhe criar jogadas a partir da linha. Com a capacidade de drible, consegue ultrapassar os adversários e desequilibrar as defesas contrárias.

Faz 1.5 remates por jogo, cria uma grande chance por partida, tem 74% de eficácia no meio campo adversário e dribla 2.7 vezes com sucesso.

Posiciona-se bem sem bola para a receber com espaço e encontra bem os movimentos dos colegas através do passe. Com um gesto técnico de qualidade e boa tomada de decisão, Renato é um dos homens com mais influência no ataque do Lille.

Completa 1.4 passes para finalização por jogo e em média passa a bola 39.3 vezes com uma taxa de eficácia de 85,1%.

Apesar de os aspetos defensivos não serem o seu forte, é muito combativo devido às características físicas. Coloca dificuldades aos adversários com a capacidade de os acompanhar e pressionar alto.

Estatisticamente, faz 1.5 desarmes por jogo, uma interceção e ganha 5.1 duelos.

Margem de progressão

Aos 22 anos, Renato Sanches parece ter encontrado uma posição muito favorável para o seu estilo de jogo. No entanto, ainda precisa de tempo para se adaptar. Ser mais eficaz a nível defensivo e na cobertura dos espaços e definir a jogada com mais velocidade são alguns aspetos que pode melhorar.

O Lille tem um contexto favorável para isso. Não é uma equipa que lute para ser campeã devido ao domínio do Paris Saint-Germain na Liga francesa, mas o grande objetivo passa pela qualificação para a Liga dos Campeões.

Como o clube tem expectativas médias a nível interno e internacional, a filosofia vai ao encontro dos objetivos de Renato: ter tempo e ritmo de jogo de forma a alcançar o potencial que lhe foi atribuído quando venceu o prémio de Golden Boy em 2016.