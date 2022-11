A Schmidt só falta bater Béla Guttmann

André Bucho Ontem às 22:37 Facebook

A vitória frente ao Estrela da Amadora, anteontem, por 3-2, permitiu às águias continuarem o registo imbatível desta temporada.

Ao todo, são já 26 os encontros que os encarnados levam sem conhecerem o sabor da derrota em 2022/23, registo que coloca o técnico alemão Roger Schmidt empatado com os ingleses Jimmy Hagan (1971/72) e John Mortimore (1977/78).

À frente deste trio está apenas um nome: Béla Guttmann. O histórico treinador do Benfica detém o melhor arranque de época da história do clube, com 31 jogos seguidos sem perder, estando, neste momento, Roger Schmidt à procura de chegar a esse registo.