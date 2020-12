A segunda melhor equipa ganha a jogar poucochinho

João Faria Ontem às 22:20 Facebook

A anteceder a Supertaça, as águias vencem gilistas, mas sentem dificuldades, que o resultado não espelha. Disciplina e autogolo influem no desfecho do jogo

Na resposta ao triunfo, na véspera, do Sporting, o Benfica manteve a segunda posição na Liga, vencendo o Gil Vicente, por 2-0, e mantendo-se a dois pontos do líder.

No entanto, para os encarnados, o resultado foi bem melhor do que a exibição, com a equipa a garantir os três pontos, na sequência de um jogo em que esteve pouco inspirada e sentiu grandes dificuldades para dominar um opositor que só se rendeu na reta final, já com o marcador desnivelado.

A anteceder a decisão da Supertaça frente ao F. C. Porto, Jorge Jesus deixou Otamendi, Gabriel e Rafa fora das opções, aparentemente a pensar no confronto de depois de amanhã, em Aveiro. A equipa até saiu de Barcelos com o triunfo, mas tirando a questão pragmática, pouco mais tirou de positivo da viagem a Barcelos.

Na antevisão do jogo, Jesus argumentara que o Benfica era a segunda melhor equipa da Liga, mas o certo é que, à exceção da questão classificativa, exibiu poucochinho frente aos gilistas, acabando por vencer graças a duas situações vitais, motivadas por erros alheios. Primeiro, foi o árbitro Nuno Almeida a não estar bem, poupando a expulsão a Gilberto, perto do intervalo. Depois, Rodrigo foi infeliz, desviando para a própria baliza um remate de Everton Cebolinha.

Um golo que, além do mais, surgiu contra a corrente do jogo, pois o Gil Vicente, que passara quase toda a primeira parte a ritmo baixo, a jogar com dez encheu-se de brios e passou a incomodar o último reduto do Benfica. Vlachodimos foi então essencial na baliza das águias, mantendo o nulo, e Lucas Mineiro infeliz, com três tentativas e um remate ao ferro.

Os minhotos ainda reagiram ao golo, mas a eficácia do adversário prevaleceu. cruzamento de Seferovic, com Everton a confirmar, de cabeça, ao segundo poste. O 2-0, seis minutos depois, resolveu o jogo e até deu para o Benfica poupar mais jogadores para a Supertaça. Já o Gil Vicente continua em posição intranquila, mas mostrou argumentos para subir na tabela.