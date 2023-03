A sexta presença da águia entre os oito melhores da Europa

A sonho europeu do Benfica continua bem vivo, com a equipa de Roger Schmidt a confirmar, com toda a naturalidade, a presença nos quartos de final da Liga dos Campeões, depois de novo triunfo sobre o Club Brugge. Desde que a prova tem o atual formato, é a sexta vez que a formação encarnada está entre as oito melhores equipas do Velho Continente, registo que, em Portugal, só é superado pelo F. C. Porto, que já conta com oito presenças nessa mesma fase.

Pela primeira vez na história do futebol luso, um clube chega aos quartos de final da Liga dos Campeões em épocas consecutivas. Depois de, em 2021/22, terem sido eliminadas pelo Liverpool, as águias imitam ainda as campanhas de 2015/16, 2011/12, 2005/06 e 1994/95.

Agora, o objetivo será superar e atingir as meias-finais, algo que o Benfica nunca conseguiu desde o nascimento da atual Champions, mas que sucedeu, várias vezes, na antiga Taça dos Campeões Europeus.