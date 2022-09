A tormenta do Valongo até ao topo da Europa

Clube teve viagem agitada a Itália, depois de ter sido burlado. Superação terminou em glória.

Uma das páginas mais douradas dos 67 anos de história do AD Valongo teve várias peripécias que chegaram a pôr em risco a viagem da equipa até Itália, onde venceu a Taça Continental diante do Trissino (2-1), em Fallónica. O clube foi burlado por um intermediário, perdeu 12 mil euros e teve de improvisar para fazer uma longa viagem de avião e carro, antes de se apresentar no pavilhão, onde chegou duas horas antes do jogo da meia-final com Calafell (3-2).

Segundo relatou ao JN o presidente José Dias, o clube planeou uma viagem de avião do Porto para Roma, com partida na sexta-feira da semana passada, marcada através de um intermediário de uma agência de viagens, que era de "confiança" de um membro da Direção. Entre a deslocação e o hotel, o custo total rondava os 12 mil euros. O problema é que a pessoa em causa nunca apareceu com os bilhetes, não atendia o telemóvel e o Valongo ficou sem a viagem e sem o dinheiro. "Estas pessoas deviam era estar na cadeia. Tivemos de dividir a equipa em dois grupos e levá-los de carro até Madrid para depois apanhar um voo para Roma e ainda fazer mais 255 quilómetros até Fallónica em carrinhas alugadas. No total, esta deslocação ficou por 25 mil euros [já com o montante da burla]", destacou o presidente.