A troca de Neuer com o treinador adversário: a camisola pela boina

O guarda-redes do Bayern Munique e o treinador do Colónia protagonizaram um momento memorável depois do jogo entre as duas equipas no passado sábado.

A boina de Steffen Baumgart é um produto muito famoso e cobiçado, ao ponto de estar à venda e muitas vezes esgotado nas lojas oficiais do Colónia. E Manuel Neuer não perdeu a oportunidade de ficar com a relíquia, e logo pelas mãos do próprio, "pagando" com a própria camisola.

O episódio, que começou com um pedido, normal, do treinador ao guarda-redes do Bayern Munique, aconteceu no último sábado, depois da vitória dos bávaros (0-4). Steffen Baumgart dirigiu-se a Manuel Neuer para lhe pedir a camisola, que foi aceite pelo internacional alemão com uma condição: a camisola pela boina.

"A minha filha queria a camisola dele há muito tempo. E eu também. Claro que fiquei feliz que ele quisesse o meu chapéu", referiu Steffen Baumgart, após o encontro.

Pela parte que lhe toca, Neuer também não escondeu a satisfação por conseguir o tão cobiçado acessório. "A boina é lendária e todos gostariam de tê-la. Estou feliz por ter conseguido", disse o guarda-redes.