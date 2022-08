A última chance de CR7 e Casemiro próximo do Manchester United

JN Hoje às 20:44 Facebook

Twitter

Partilhar

Imprensa alemã escreve que o Borussia Dortmund ganhou força como opção para o avançado português. O médio brasileiro do Real Madrid foi aliciado pelos "red devils" pelo elevado salário.

Manchester United: Cristiano Ronaldo estará interessado numa mudança para o Borussia Dortmund, segundo a "Bild". O avançado português veria com bons olhos uma transferência para o campeonato alemão e a possibilidade de jogar na Liga dos Campeões é o fator mais atrativo para o jogador.

Real Madrid: ​​​​​​​O médio Casemiro está mais próximo de uma transferência para o Manchester United. Segundo Fabrizio Romano, o brasileiro foi aliciado pelo elevado salário oferecido pelo clube inglês e as negociações estão a decorrer entre as duas partes. De acordo com o jornalista italiano, Casemiro já conversou com o treinador Carlo Ancelotti acerca do futuro.

Chaves: O guarda-redes internacional sub-19 português Gonçalo Pinto, de 22 anos, é o mais recente reforço do Desportivo de Chaves, anunciou esta quinta-feira o clube. "Proveniente do Sporting, tem 1,94 de altura e, na última temporada, esteve ao serviço da equipa B dos leões", destacou o clube transmontano na sua página na rede social Facebook.

Académico Viseu: ​​​​​​​Arthur Chaves é o mais recente reforço do Académico Viseu. Segundo a publicação do Avaí, clube onde atuava o defesa, o jogador irá custar cerca de 2,4 milhões de euros, mas este valor poderá ascender aos três milhões mediante objetivos.