A "última dança" do alvo portista Pepê já dá que falar

JN Hoje às 00:13 Facebook

Twitter

Partilhar

No final do empate a uma bola no dérbi de Porto Alegre, para o Brasileirão, entre o Grémio e o Internacional, Pepê fez uma publicação no Twitter que está a dar que falar.

"Last dance (última dança)", escreveu naquela rede social o alvo do F. C. Porto para a presente temporada. As reações dos seguidores do atacante não se fizeram esperar: de um lado, adeptos portistas a desejar-lhe as boas vindas e, do outro, apoiantes do Grémio a pedirem-lhe para não deixar o clube. Certo é que a publicação soou a despedida.

"Last Dance" é também o nome da série documental da carreira de Michael Jordan e, a esse propósito, houve quem tivesse perguntado Pepê se ia assistir na "Netflix".

Brincadeiras à parte, Pepê foi uma das grandes figuras do "GreNal" ao marcar o golo inaugural da partida, aos 53 minutos, colocando o Grémio em vantagem. Aos 75 minutos, porém, na conversão de um castigo máximo, Thiago Galhardo empatou para o Internacional e o marcador não mais voltou a funcionar.

Veja o grande golo marcado pelo alvo dos dragões.