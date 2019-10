A volta ao mundo nas asas de Marchesín

Hoje às 11:15 Facebook

Guarda-redes do F. C. Porto apanhado em flagrante violação das leis da gravidade, numa espantosa defesa, pela seleção da Argentina, contra a Alemanha.

Agustín Marchesín foi apanhado em altos voos, no Signal Iduna Park, em Dortmund, anteontem, no jogo particular que terminou empatado (2-2), entre a Alemanha e a Argentina.

O marcador assinala o minuto 31 quando o guarda-redes do F. C. Porto fez uma impressionante descolagem, para defender um livre direto cobrado pelos alemães e impedir o que na altura seria o 3-0.

A fotogenia do lance fez "buzz" nas redes sociais, que se encheram de elogios ao guarda-redes argentino. O próprio Marchesín partilhou várias fotos, prontamente partilhadas e comentadas por milhares de adeptos do ex-clube do "portero" argentino.