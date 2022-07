A vontade de Neymar e o novo capítulo na novela de Cristiano Ronaldo e Atlético de Madrid

Ao Atlético de Madrid não desiste de contratar Cristiano Ronaldo e Dani Alves está de regresso ao ativo. O Gil Vicente deu as boas-vindas a Kevin Villodres.

Desportivo de Chaves: ​​​​​​​Sandro Cruz, de 21 anos, que representava o Benfica, é o nono reforço da equipa transmontana para a época 2022/23. Chega por empréstimo dos encarnados e já esteve às ordens de Vítor Campelos. A formação de Chaves, que regressa esta temporada à Liga, já contratou no mercado de transferências em curso o guarda-redes Rodrigo Moura (ex-Trofense), os defesas-centrais Nélson Monte (ex-Almería, Espanha), Steven Vitória (ex-Moreirense) e Edu Borges (ex-Pedras Salgadas), o lateral-direito Sylla Habib (ex-União de Leiria), o lateral-esquerdo Euller Cavalcanti (ex-AEL Limassol) o médio Hélder Morim (ex-Leixões) e o avançado Héctor Hernández (ex-Rayo Majadahonda).

Gil Vicente: Os minhotos anunciaram a contratação de Kevin Villodres, que chega por empréstimo do Málaga até ao final da temporada. O extremo, de 21 anos, que vem colmatar a saída de Samuel Lino para o Atlético de Madrid, alinhou na época passada em 30 jogos, com uma assistência, pelo Málaga, no segundo escalão do futebol de Espanha. Kevin Villodres fez parte da formação no Sevilha, estreando-se como sénior já o serviço do emblema malaguenho, e terá agora a primeira experiência fora do seu país. Os detalhes do negócio não foram adiantados pelo Gil Vicente, mas, segundo a imprensa espanhola, os barcelenses pagam cerca de 500 mil euros pela cedência do jogador, ficando vinculados a uma compra obrigatória do avançado por cerca de um milhão de euros, caso Kevin Villodres cumpra 20 jogos.

Atlético de Madrid: A novela quanto a uma possível saída de Cristiano Ronaldo do Manchester United continua. Desta vez, o jornal "The Times" garante que o clube de João Félix pretende contar com o capitão da seleção nacional na próxima época e, para ter mais argumentos financeiros, está disposto a abdicar de Antoine Griezmann, que está na segunda época nos colchoneros por empréstimo do Barcelona.

PSG: Neymar abordou, este sábado o futuro e garantiu que pretende continuar no clube parisiense. "Eu quero continuar neste clube. Até agora, o PSG não me disse nada a respeito desse assunto. Ainda tenho vários anos no meu contrato. As pessoas falam demasiado e fazem-no porque não tem mais nada para fazer. A verdade é que eu não tenho nada a provar. As pessoas conhecem-me e sabem como sou e como jogo", garantiu, em declarações à Imprensa francesa.

Lyon: Nicolás Tagliafico assinou um contrato válido por três épocas, com o Ajax a receber 4,2 milhões de euros pela transferência. Tagliafico, de 29 anos, conta com 40 internacionalizações na seleção argentina e estava no Ajax desde janeiro de 2018, então proveniente do Independiente. O lateral esquerdo iniciou a carreira no Banfield, clube a que chegou ainda júnior, e jogou ainda nos espanhóis do Real Múrcia, por empréstimo, em 2012/13.

Pumas: Dani Alves está de regresso. Depois de ter terminado contrato com o Barcelona, o brasileiro de 39 anos foi anunciado como reforço do Pumas, do México, clube no qual alinha o ex-benfiquista Salvio.