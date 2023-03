Abandonar a seleção? "Não vou mentir, meti tudo na balança", diz Ronaldo

Capitão feliz por voltar e pela mudança no banco português. Diz que há ar fresco.

O capitão equacionou a saída da seleção portuguesa, após o último Mundial, e garantiu que a mudança de selecionador é uma lufada de ar fresco. Foram estas as duas ideias mais fortes numa conferência de Imprensa em que sublinhou a paixão pela equipa das quinas.

"Abandonar? Não vou mentir, tive de meter tudo na balança. Refleti com a minha família e concluí que não podemos atirar a toalha ao chão. Consegui ver coisas sobre mim de diferentes ângulos e percebi que ainda tenho muito para dar à seleção", salientou.

Sobre o selecionador Roberto Martínez, CR7 elogiou várias vezes a mudança. "É positiva, há ar fresco, as ideias e a mentalidade são diferentes. Sente-se algo muito especial no treino, o ritmo é diferente, os jogadores disseram-me que estão a adorar. Tenho a certeza de que a seleção vai estar preparada", vincou, na Cidade do Futebol, em Oeiras.

Ainda assim, Ronaldo garantiu que a atmosfera não era má com o antigo selecionador Fernando Santos. "O ambiente também era bom, mas agora há uma lufada de ar fresco", insistiu.

Roberto Martínez é espanhol, nacionalidade que CR7 admira. "É uma cultura com que me identifico bastante. Joguei muitos anos em Espanha, é uma energia e uma aura diferente", afirmou, acrescentando que Portugal vai ter agora mais ataque.

"O meu papel nos últimos 15 anos foi sempre o mesmo, a minha motivação está intacta, é como a primeira vez. Se acharem que sou uma mais-valia, vou continuar. Esta é a minha casa e sinto-me muito bem aqui", salientou. Sobre a hipótese de estar no Euro 2024 e no Mundial 2026, não abriu o jogo: "Penso passo a passo, não faço planos a longo prazo".

Se jogar hoje, passa a ser o futebolista com mais internacionalizações no Mundo. "É algo que me deixa bastante orgulhoso. Gosto de bater recordes, espero que seja mais um", concluiu.