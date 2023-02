Abandono insólito em Canelas e dificuldades para a dupla da frente na Série B

JN Hoje às 23:45 Facebook

A 18.ª jornada da Liga 3 ficou marcada pelo abandono momentâneo do terreno de jogo por parte dos jogadores do Canelas 2010, frente à Sanjoanense. Na Série B, a União de Leiria teve de suar para manter a liderança isolada.

O insólito aconteceu no jogo entre o Canelas 2010 e a Sanjoanense. Aos 75 minutos, na sequência da terceira expulsão no encontro, os jogadores da equipa de Vila Nova de Gaia deixaram o relvado e recolheram ao balneário, em aparente protesto pelo trabalho da equipa de arbitragem.

Após o intervalo, Leo Araújo, Souza e Toninho foram expulsos, os dois últimos em minutos consecutivos, decisões que deixaram os gaienses insatisfeitos.

No momento da suspensão do encontro, a Sanjoanense vencia por 3-2, com João Silva a bisar e a assistir para o restante golo forasteiro, apontado por Pedro Pinho.

O Canelas 2010, que marcou por Alex Tank, de penálti, e Gabriel Tigrão, acabaria por regressar ao relvado cerca de 15 minutos depois, permitindo a conclusão da partida. O resultado, esse, não mais se alterou.

A vitória deixa a Sanjoanense na terceira posição da Série A, em igualdade pontual com o Varzim, surpreendido em casa pelo São João de Ver (1-0), que se mantém na corrida pela segunda fase.

O único golo da partida surgiu na segunda parte, apontado por Diogo Pereira, já depois de Jaime Poulson ter desperdiçado uma grande penalidade favorável aos "malapeiros", na primeira parte.

Na fuga aos últimos lugares da Série A, o Fafe derrotou o "lanterna vermelha" Vitória de Guimarães B por 1-0, graças ao tento solitário de Vilson Caleir.

Quanto à Série B, a União de Leiria teve de suar bastante para manter a liderança isolada da tabela classificativa.

Na receção ao Oliveira do Hospital, os leirienses adiantaram-se no marcador no arranque do segundo tempo, por Jair, mas viram Miguel Rodrigues repor a igualdade pouco depois. O defesa central visitante acabaria por decidir o jogo (2-1) num lance infeliz, em tempo de compensação, que resultou num autogolo.

Igualmente difícil foi a vitória do Amora frente ao Sporting B, também por 2-1. Os golos surgiram todos na reta final do encontro. Francisco Canário adiantou os leões à entrada do último quarto de hora, mas Vanilson e João Oliveira operaram a reviravolta azul para lá do minuto 90.

Académica e Moncarapachense empataram a zero, enquanto o Belenenses goleou o Fontinhas por 6-0, num jogo em que João Costa completou um hat-trick e Duarte Valente bisou. O restante golo foi apontado na própria baliza, por Samir Banjai.