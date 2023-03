"ABC da Bola" avança em Valongo

António M. Soares Hoje às 20:30 Facebook

A Escola Básica de Lombelho, em Alfena, foi palco da assinatura do protocolo que estabelece o programa "ABC da Bola", uma iniciativa da Associação de Futebol do Porto que tem por objetivo acrescentar ao currículo escolar, através das Atividades Extracurriculares (AECs), o futebol e o futsal como atividade desportiva.

José Manuel Neves, presidente da Associação de Futebol do Porto, sublinhou a vontade de ver "as crianças praticar mais desporto e melhorar a sua qualidade de vida, tendo o desporto como eixo central. Há crianças que não têm oportunidade de o fazer sem ser nas escolas. É nossa obrigação lutar contra essas estatísticas, que nos colocam na cauda da Europa, em termos de prática desportiva." Felisbina Neves, diretora do Agrupamento de Escolas de Alfena, apontou à necessidade de se praticar desporto: "É muito importante que os alunos adquiram alguns valores que o futebol nos traz, que é respeitar as regras, jogar em equipa, pensar nos outros, raciocinar e ceder o seu papel em prol dos outros. Pelo barulho que eu vi ali, eles estão muitos felizes."

Recorde-se que a Associação de Futebol do Porto quer estabelecer este programa nos 18 concelhos do distrito do Porto, em parceria com as autarquias e que este foi o décimo protocolo assinado. "Este evento que a Associação de Futebol do Porto está a realizar é muito importante por aquilo que nós, autarquia, estamos a tentar fazer. O objetivo é que as crianças comecem a praticar desporto. Queremos que esses números no futuro se alterem para que esses miúdos comecem a ganhar hábitos de educação física e a jogar em equipa, pois na sociedade, não temos de pensar em nós como ilhas, mas sempre como parte de uma equipa. Agradecemos muito à AF Porto o facto de nos verem sempre como parceiros... E sabem que podem sempre contar connosco em quaisquer projetos que queiram implementar," disse ainda Paulo Esteves Ferreira, vereador do desporto de Valongo.