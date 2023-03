"ABC da Bola" oficializado em Vila do Conde

António M. Soares Hoje às 18:01 Facebook

A Associação de Futebol do Porto viu oficializado o protocolo que estabelece o programa "ABC na Bola", no agrupamento de escola Afonso Sanches e a escola nº1 dos Correios, de Vila do Conde. A assinatura do protocolo decorreu no salão nobre dos paços do concelho e foi também a oportunidade para que Vítor Costa, presidente da Câmara Municipal de Vila do Conde, pudesse tomar posse do seu lugar no concelho superior da Associação de Futebol do Porto, à imagem daquilo que sucede com os outros autarcas do distrito do Porto.

"Como já disse recorrentemente, não é possível haver desporto e futebol sem autarquias. A associação fez um rastreio ao futebol amador [no estudo Raio X, apresentado recentemente], que mostrou que as autarquias são decisivas para podermos ter desporto e futebol. Aquilo que estamos a fazer é levar à escola e a crianças dos 5 aos 11 anos a prática da modalidade desportiva com futebol e futsal", explicou José Manuel Neves na sua intervenção. "As nossas crianças têm uma vida sedentária por causa da tecnologia, desprezam bastante a prática desportiva. Num país de clima mediterrânio a tendência de todos nós devia ser cuidar da saúde e da alimentação, mas infelizmente não o Fazemos, Portugal é o país onde menos se pratica desporto na Europa, pelo que queremos incutir neles o espírito do desporto", acrescentou.

Vítor Costa, presidente da Câmara Municipal de Vila do Conde, congratulou a Associação de Futebol do Porto, que arrancou precisamente com este projeto no Dia Mundial da Criança, em Vila do Conde, e viu agora oficializado o protocolo. "É nossa missão trabalhar em conjunto com a Associação de Futebol do Porto, porque partilhamos um caminho comum no papel de serviço público que desempenhamos. Este projeto surgiu em boa hora, porque é na escola que se começa, que está o futuro do nosso país, portanto, de forma muito inteligente e muito oportuna, a Associação de Futebol do Porto iniciou este projeto que, não tenho dúvidas, tem muitas pernas para andar, para a levarmos a cumprir os seus objetivos. O município participará de corpo e alma neste projeto. Só faz sentido ser autarca, quando há parceiros com este empenho e esta dedicação", comentou o autarca.