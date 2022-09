Abdel Diarra reforça eixo defensivo do Leixões

JN Hoje às 13:49 Facebook

Leixões anunciou a chegada do defesa central Abdel Diarra, que ocupa no plantel comandado por Vítor Martins a vaga deixada em aberto pela saída de Ricardo Teixeira para o Benfica.

Abdel Diarra foi oficializado como reforço do Leixões, da Liga 2. Defesa central, de 27 anos, o jogador, natural da Costa do Marfim, estava sem clube, depois de uma experiência nos suecos do AFC United.

O Leixões resolve, desta forma, um problema no eixo defensivo, criado com a saída, em cima do fecho do mercado, do jovem Ricardo Teixeira, que rumou ao Benfica.

Ao cabo de seis jornadas na Liga 2, o emblema de Matosinhos segue na oitava posição da tabela classificativa, com oito pontos. Na próxima jornada, viaja até à Amadora, para defrontar o Estrela (domingo, 15.30 horas).