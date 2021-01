Abdoulaye Ba reforça defesa do Moreirense

JN/Agências Hoje às 18:14 Facebook

Twitter

Partilhar

O defesa internacional senegalês Abdoulaye Ba assinou pelo Moreirense até junho de 2022, tornando-se no terceiro reforço desde a reabertura do mercado.

O central, de 30 anos, rescindiu esta semana com os romenos do Dínamo de Bucareste, após ter realizado apenas três jogos nos últimos quatro meses, juntando-se ao médio David Simão (AEK Atenas) e ao avançado Rafael Martins (Zhejiang Greentown).

Natural de Saint-Louis, Abdoulaye Ba formou-se no F. C. Porto e sagrou-se campeão nacional em 2012/13, além de ter vencido a Taça de Portugal pelos dragões (2009/10) e pela Académica (2011/12) e alinhado por Sporting da Covilhã e Vitória de Guimarães.

O defesa abandonou o futebol português há seis anos para representar os turcos do Fenerbahçe e do Alanyaspor, os alemães do 1860 Munique e os espanhóis do Deportivo da Corunha e do Rayo Vallecano, no qual conquistou a edição 2017/18 da Liga 2.

O Moreirense, 10.º colocado, com 13 pontos, recebe o Vitória de Guimarães, quinto, com 19 e um jogo em atraso, no sábado, às 17:00, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, num encontro da 13.ª jornada da I Liga.

O desafio assinalará a estreia do treinador Vasco Seabra, o quarto em toda a temporada, que abandonou o Boavista no mês passado e foi escolhido pela SAD liderada por Vítor Magalhães para colmatar a recente saída por iniciativa própria de César Peixoto.