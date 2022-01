Abdu Conté esperado em Troyes para assinar contrato

Hoje às 15:43 Facebook

Twitter

Partilhar

Lateral esquerdo do Moreirense vai reforçar o 16.º classificado do campeonato francês. Negócio faz-se por três milhões de euros, que serão repartidos com o Sporting, detentor de 50% do passe do internacional sub-21.

O destino de Abdu Conté deverá passar pelo campeonato francês, concretamente pelo Troyes, atual 16.º classificado da Ligue 1. De acordo com a imprensa gaulesa, o internacional sub-21 português é esperado ainda hoje no clube para a realização dos habituais exames médicos e para assinar contrato.

O negócio deverá ser realizado por três milhões de euros, mas o encaixe financeiro será dividido com o Sporting, detentor de metade do passe.

Em Moreira de Cónegos, o lateral esquerdo cumpriu 61 jogos na Liga. Um rendimento que no passado despertou o interesse do Cagliari e, mais recentemente, dos franceses do Metz e dos italianos do Parma.