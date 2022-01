Abdu Conté oficializou o adeus ao Moreirense

Vítor Jorge Oliveira Hoje às 16:32 Facebook

O internacional sub-21 português Abdu Conté já não é jogador do Moreirense e, nas próximas horas, deverá ser oficializado pelos franceses do Troyes.

O lateral esquerdo, cujo negócio permitirá um encaixe de 2.7 milhões de euros, a dividir pelo Sporting, detentor de 50% do passe, utilizou as redes sociais para deixar alguns agradecimentos.

"Termina, ao fim de dois anos e meio, o meu percurso no Moreirense. Não é fácil despedir-me de um lugar onde sempre me senti tão acarinhado por todos, e onde fui tão feliz. Resta-me agradecer ao clube por tudo que me proporcionou ao longo deste tempo. Por todas as oportunidades que tive de evoluir, todos os ensinamentos, e, principalmente, pelo tanto que me fizeram crescer não só a nível profissional, mas também a nível pessoal. Sem dúvida, um clube e uma experiência que nunca esquecerei", assumiu.