Abel após a derrota com o Água Santa: "Ou revertemos ou passamos vergonha"

O Palmeiras foi surpreendido na primeira mão da final do campeonato Paulista pelo Água Santa, perdendo por 2-1. O Bahia, de Renato Paiva, sagrou-se campeão do estadual Baiano, objetivo que Vítor Pereira se aproximou de alcançar no Carioca.

Continua o conto de fadas do Água Santa, clube que apenas disputa o Paulistão. Na primeira mão da final, frente ao campeão brasileiro Palmeiras, orientado por Abel Ferreira, o "Neptuno", como é conhecido, venceu por 2-1, com um bis de Bruno Mezenga.

Após o encontro, Abel não poupou nas palavras: "Não esperem que eu ria, porque não fizemos um bom jogo. Merecemos perder. No futebol, nada me surpreende. Desde que a Itália ficou fora do Mundial, após ganhar o Europeu, acredito em tudo. Agora temos o jogo em nossa casa para podermos reverter ou vamos passar uma grande vergonha".

A segunda mão do campeonato Paulista está agendada para o dia 9 de abril. Para conquistar a prova, o Palmeiras tem de vencer o Água Santa por pelo menos dois golos de diferença. Se triunfar pela margem mínima a partida segue para a decisão por grandes penalidades.

Já o Bahía, de Renato Paiva, celebrou a conquista do 50.º campeonato Baiano da história após derrotar o Jacuipense por 3-0, na segunda mão da final. O primeiro jogo tinha terminado empatado a um golo. "Confirmamos o favoritismo. Título é título. Entrámos para a história do clube", reagiu o treinador português.

Bem encaminhado no campeonato Carioca está o Flamengo, de Vítor Pereira, que bateu o Fluminense por 2-0 na primeira mão da final. Os golos surgiram na segunda parte, por Ayrton e Pedro.

"A equipa esteve consistente. Soube o que tinha de fazer contra um adversário forte e explorou bem as debilidades que ele tem. Estamos no intervalo de uma final. Temos mais um jogo para jogar", a 9 de abril, vincou Vítor Pereira.

Também este domingo, o Botafogo, de Luís Castro, derrotou o Audax (2-1) na primeira mão da final da Taça do Rio, competição que define as posições entre o 8.º e o 5.º lugar do campeonato Carioca.

Muito contestado pelos adeptos, o técnico português admitiu um "primeiro tempo sofrível", mas elogiou "a segunda parte de total domínio" da sua equipa. "Deveríamos ter feito um resultado melhor, mas não conseguimos. A justiça do futebol está nos golos que se marca e se sofre", completou.