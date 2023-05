Abel Ferreira agarra telemóvel de jornalista após discussão com árbitro

Guilherme Amaral Hoje às 14:28 Facebook

Twitter

Partilhar

O treinador português Abel Ferreira, que comanda o brasileiro Palmeiras ,desculpou-se depois do jogo por se ter excedido ao agarrar o telemóvel de um jornalista que o filmava.

Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, envolveu-se numa polémica ao final da partida em que a sua equipa empatou, por 1-1, frente ao Atlético-MG no Campeonato Brasileiro. Em vídeo gravado no caminho dos balneários, Abel aparece ao lado do diretor de futebol do "Verdão", Anderson Barros, a discutir com o árbitro do jogo. Ao perceber que estava a ser filmado, o português tirou o telemóvel a um jornalista que filmava a situação.

Num primeiro momento, Abel recusava-se a devolver o telemóvel ao jornalista da Rede Globo, Pedro Spinelli, mas, ao perceber que havia outro jornalista a filmá-lo, o treinador entrega o aparelho de volta enquanto reclama: "O futebol brasileiro está assim e é por vossa culpa", afirmou.

PUB

Na conferência de imprensa, o técnico do Palmeiras pediu desculpas por exceder-se e demonstrou preocupação pela repercussão do episódio.

"Antes de mais nada, tenho de fazer um esclarecimento, uma vez que toda a gente aqui gosta de transformar um copo d' água numa tempestade. Passou-se aqui uma discussão, uma confusão ali no túnel, entre o nosso diretor desportivo e um dos assistentes da arbitragem. E tinha ali, não sei se eram repórteres, a filmarem tudo. Eu peço desculpas se me excedi. São coisas do futebol, isso é muito nosso, mas infelizmente hoje todos têm câmaras. Peço desculpas se me excedi. Há coisas que a imprensa não tem que saber. Mas antes que se torne numa tempestade, são coisas que se passam. Por isso estou aqui a fazer este esclarecimento", afirmou o treinador.

À Rede Globo, Abel Ferreira disse ter a sensação de que invadiram a sua privacidade e, por isso, tomou uma atitude. "Sabe o que é invadir a privacidade? Eu senti invadirem a minha privacidade. Eu não posso estar aqui a falar com ele, e você vem aqui (repete gesto de filmagem). O que eu senti foi invasão de privacidade". O jornalista que o filmou, porém, estava numa área destinada à imprensa e tinha autorização para estar lá.