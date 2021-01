Abel Ferreira: "Amanhã, Portugal será do Palmeiras"

JN/Agências Hoje às 19:40 Facebook

O português Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, avançou esta sexta-feira que o clube tem uma "oportunidade única" de no sábado ganhar a Taça Libertadores, frente ao Santos.

Numa conferência de imprensa no estádio Maracanã, palco da final de sábado, o técnico disse ser "uma honra" poder disputar o jogo decisivo num estádio que é "o templo do futebol".

"Amanhã, Portugal será do Palmeiras. É verdade que já houve um treinador [Jorge Jesus, que ganhou a última edição da prova com o Flamengo] que abriu portas para nós", destacou.

Para o técnico do "Porco", "cada jogo tem uma história", mas vai "seguir os mesmos rituais" e "acreditar nos jogadores" para poderem chegar à vitória, até porque "ansiedade há sempre", mas considera-a normal.

"O adversário merece respeito, fez um belo trabalho ao longo da prova. Temos de ser fiéis à nossa forma de atacar e de defender. É a nossa identidade. (...) O rival vai querer isto tanto quanto nós. Que no final possamos seguir o plano de jogo e sair vencedores", atirou.

Abel lembrou ainda as meias-finais com o River Plate (3-2 no agregado), dois jogos sofridos, em particular a segunda mão, uma derrota por 2-0, após ter vencido por três bolas sem resposta no primeiro jogo. "É através desses jogos que nos preparamos para a final", referiu.

O técnico pediu ainda "cuidado" com a pandemia de covid-19, porque "essa batalha não está ganha", a um dia de disputar uma final à porta fechada, e disse que não sabe "o que vai acontecer quando o jogo acabar".

"Não sou mágico. Sabemos o que temos de fazer, essa é a nossa certeza e a nossa confiança. Vamos procurar, desde o começo, pôr em prática o que sabemos fazer, que é jogar em alto nível", sentenciou.

Sobre o técnico do Santos, Cuca, Abel Ferreira lembrou que "a história dele fala por si", lembrando que o brasileiro tem 57 anos e o português 42. Cuca venceu a Libertadores em 2013 com o Atlético Mineiro.

"A mim satisfaz-me saber que melhorei os jogadores. O que me trouxe até aqui foram as minhas ideias, planear as minhas ideias para valorizar clubes e jogadores", acrescentou.

Abel Ferreira, desde outubro de 2020 no "verdão", procura no sábado o primeiro título como sénior enquanto treinador, alcançar para o Palmeiras a segunda Taça Libertadores e suceder ao compatriota Jorge Jesus, que venceu em 2019 ao serviço do Flamengo, numa final marcada para as 20 horas em Portugal.