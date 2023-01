Abel Ferreira aumenta legado e faz mais história 

Palmeiras bate Flamengo em jogo eletrizante e arrecada o primeiro troféu da temporada, que é o sétimo do treinador português no clube. Vítor Pereira continua sem ganhar ao compatriota.

Foi um salve-se quem puder do primeiro ao último minuto e acabou com o Palmeiras a festejar o primeiro troféu da época que é também a primeira Supertaça que o clube conquista. Abel Ferreira faz ainda mais história pelo "Verdão" e logo frente àquele que se diz ser o grande adversário, o único que o pode separar de mais uns quantos troféus. Quem não se entende com o treinador português mais titulado de sempre no futebol brasileiro (sete desde ontem) é o compatriota Vítor Pereira, que, primeiro com o Corinthians e agora com o Flamengo, sofreu a quarta derrota no confronto direto em quatro jogos. O 4-3 final é exagerado para a produção ofensiva das equipas, mas diz muito de como ambas não se souberam defender.

Por meio de confusão, protestos, picardias e até algumas cenas tristes e lamentáveis, houve algum futebol, quase todo vestido de verde até ao intervalo, até que o vermelho e preto do Flamengo também se fez sentir e apareceu a tempo de tornar a segunda parte vertiginosa e com resultado incerto até ao apito final. O Palmeiras reagiu à campeão ao golo inaugural de Gabriel Barbosa (na primeira vez que o Flamengo chegou à área contrária) e ao intervalo já estava na frente do marcador, com a reviravolta a ser consumada com um golaço de Gabriel Menino. O "Mengão" passou mal na primeira parte, mas a melhoria na segunda foi evidente: Gabigol bisou e Pedro, a finalizar uma grande jogada coletiva, voltou a empatar aos 61 minutos, depois de o Palmeiras se adiantar mais uma vez no resultado. O jogo estava irrespirável e assim permaneceu até Gabriel Menino se tornar o herói palmeirense.