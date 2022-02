Abel Ferreira canta Palmeiras na operação da ida ao Mundial

Hoje às 12:06 Facebook

Vídeo motivacional do Palmeiras, lançado antes da viagem do clube ao Mundial de clubes, torna-se vital com o técnico luso em destaque.

Nas imagens, Abel Ferreira e vários funcionários do clube cantam a música que vai ao encontro do lema do técnico 'todos somos um', num exemplo da importância da união e participação de todos os departamentos nas conquistas do "verdão".

O vídeo produzido pelo Palmeiras e lançado na última quarta-feira, antes da partida para o Mundial de Clubes, tornou-se viral.

A equipa do técnico luso já está em Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos, onde irá discutir aquela prova de clubes.