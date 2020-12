Abel Ferreira coloca Palmeiras na final da Taça do Brasil

JN/Agências Hoje às 13:42 Facebook

O Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira, vai disputar a final da Taça do Brasil de futebol com o Grémio, depois de afastarem o América Mineiro, do segundo escalão, e o São Paulo, respetivamente, na madrugada de quarta-feira.

Depois de uma igualdade caseira (1-1) na primeira mão das meias-finais, a equipa do antigo treinador do Sporting de Braga venceu por 2-0 no terreno do conjunto da Série B, graças aos golos apontados por Luiz Adriano, aos 69 minutos, e Roni, aos 86.

A outra vaga foi garantida pelo Grémio, detentor de cinco Taças, mas fruto da vantagem tangencial (1-0) conseguida na passada semana, em Porto Alegre, já que na segunda mão ficou-se pelo 'nulo' em casa do atual líder do 'Brasileirão'.

A final da Taça do Brasil será disputada a duas mãos, nos dias 03 e 10 de fevereiro, sendo que o vencedor garante uma vaga na Taça Libertadores de 2021.