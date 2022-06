Abel Ferreira com covid-19 falha deslocação do Palmeiras ao São Paulo

JN/Agências Hoje às 19:57 Facebook

O treinador português Abel Ferreira testou, este sábado, positivo à covid-19, pelo que vai ser baixa no Palmeiras no jogo de segunda-feira com o São Paulo, da 13.ª jornada do campeonato brasileiro.

"Abel Ferreira apresentou sintomas gripais, foi submetido ao teste para deteção da covid-19 e teve resultado positivo. Foi isolado e será monitorizado pelos médicos do clube. Desejamos uma pronta recuperação ao nosso técnico", escreveu o Palmeiras, no Twitter.

Assim, o técnico luso vai falhar o clássico no estádio do Morumbi, referente à 13.ª jornada do campeonato brasileiro, pelo que nesta visita o Palmeiras deve ser orientado pelo adjunto João Martins.

Na quinta-feira, o Palmeiras volta ao Morumbi, desta vez para o desafio da primeira mão dos oitavos de final da Taça do Brasil.